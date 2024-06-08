Erdoğan-Akşener görüşmesi | Meral Akşener cephesinden açıklama var: “Görev teklifi ve talep olmadı”

TGRT Haber’e konuşan Bekar, “Görüşme daveti Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ’in görüşmesi, İYİ Parti’de rahatsızlığa yol açtı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın “Görüşmenin içeriğini açıkla” çağrısı yaptığı Akşener sessizliğini korurken, özel kalem müdürü Esma Bekar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Akşener’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gündemi olmadığını bildirdi. Dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıyan Bekar, “İYİ Parti Meral Akşener ’den korkuyor, Akşener’i partiden ihraç etmeye çalışıyor.” dedi.

DERVİŞOĞLU: BEKLEMİYORDUM AMA ŞAŞIRMADIM

Dervişoğlu ise konuya ilişkin T24’e konuştu. İYİ Parti lideri, “Görüşmeden hangi aşamada haberdar oldunuz, şaşırdınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi.

“Beklemiyordum ama şaşırmadım. Elbette içeriğini bilmiyorum. Görüşmeye dair açıklamadan sonra sağ olsunlar bizi bilgilendirdiler. Cumhurbaşkanı, CHP lideri ile de görüşüyor. Son görüşmeden sonra da açıklama yapılmadı. Yani sorunun muhatabı elbette ben değilim. İsteyen istediği ile görüşsün. Ben kurulan senaryolara karşı çıkacağımı ilan ediyorum. Ben bu potada milletin iradesini erittirmeyeceğim.”



Dervişoğlu, kulislerde konuşulan, Akşener’e cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edileceği iddiasına ise, “Bana teklif edilemeyecek bir şeyin, kurucu başkanımıza da teklif edilemeyeceğini düşünürüm.” yanıtını verdi.