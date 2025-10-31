Erdoğan: "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz hizmete hazır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.
- Recep Tayyip Erdoğan
- Millet Bahçesi
- Atatürk Havalimanı