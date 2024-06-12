Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi: "'Kızlarınızla bundan sonra daha rahat hareket edebileceksiniz' söylemi oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin hem Ayşe Ateş "Kendimizi daha iyi hissediyoruz. 'Gereken tedbirleri alacağız. Kızlarınızla artık bundan sonra daha rahat hareket edebileceksiniz' şeklinde söylemi oldu." dedi.

Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi: "'Kızlarınızla bundan sonra daha rahat hareket edebileceksiniz' söylemi oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş'i kabul etti

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Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yaptığı görüşme dikkat çekti.

Görüşmede bulunan isimlerden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı'nın anlatılanların dikkatle dinlediğini aktardı.

"MUTLU AYRILDILAR"

Ayşe Ateş'ten de görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Güzel ve duygusal bir görüşme olduğunu vurgulayan Ateş, "Kızlar benden fazla konuştu zaten. Çıktıktan sonra oradan mutlu ayrıldılar. Kendimizi daha iyi hissettik." dedi.

Faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir irade koymasını istediğini de sözlerine ekleyen Ateş, "'Gereken tedbirleri alacağız. Kızlarınızla artık bundan sonra daha rahat hareket edebileceksiniz' şeklinde söylemi oldu." ifadelerini kullandı.

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