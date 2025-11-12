Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında beklenen görüşme bugün gerçekleşecek.

Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek.

Görüşme saat 18.00'de.

GÜNDEM BAŞLIKLARI NELER?

Gündem başlığı C130 kargo uçağı kazası. Bu kaza hakkında iki liderin bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinin de ikili arasında detaylandırılması öngörülüyor.

Bir önceki görüşme eylül ayında gerçekleşmişti.