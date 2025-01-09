Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Ankara'da bugün önemli bir görüşme vardı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.
Görüşmenin adresi ise Bahçeli'nin Çankaya ilçesi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutu oldu. 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
İki liderin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl TBMM grup toplantısında yaptığı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan çıkışı ve DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.
Yol haritasının da Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde ele alınması bekleniyor.
Suriye'deki yeni dönem de iki liderin gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Siyaset
- Devlet Bahçeli
- Haber
- Son Dakika Haberleri