AK Parti ile MHP arasındaki seçim işbirliğinin kapsamının, muhalefetin ittifak yapacağı tüm illeri kapsayacak şekilde genişlediği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında önceki gün gerçekleşen görüşme öncesi, AK Parti MKYK'da ittifakın çerçevesi bir kez daha gözden geçirildiği öğrenildi.

Haber göre Erdoğan, Bahçeli'ye, MHP'nin adayını açıkladığı Adana'da AK Parti'nin daha iyi durumda olduğunu, bu nedenle AK Parti'nin aday çıkarmasının daha doğru olacağını söyledi.

MHP ADANA'DA HÜSEYİN SÖZLÜ'YÜ ADAY GÖSTERMİŞTİ



2019 yerel seçimleri için MHP, 2014 yılında partiden aday olarak girdiği seçimde belediye başkanı seçilen Hüseyin Sözlü'yü yine aday göstermişti.

Gelinen noktada Mersin, Manisa, Osmaniye ve Muğla'da MHP'nin adayının desteklenmesinin kesinleştiği, Aydın ve Adana'da ise büyük ihtimalle AK Parti'nin aday çıkaracağı belirtildi.

İkili zirvede muhalefetin elindeki Eskişehir, Tekirdağ ve Hatay'daiş birliği yapılamsı durumunda, Cumhur İttifakı adayıın kazanacağı tespiti yapıldığı ve bu 3 ilde MHP'nin aday çıkarmayacağı kaydedildi.

Kulislerde, işbirliğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Mersin ve Manisa dışında, muhalefetin işbirliğine gideceği belirtilen Tekirdağ, Hatay, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nın tek aday çıkarması beklendiği konuşuluyor. AK Parti bu illerdeki adaylarını açıklamış, MHP Denizli adayını geri çekmiş diğer illerede ise henüz aday çıkarmamıştı.