Erdoğan: Bahçeli'nin sözleri ufuk açıcı, komisyon en isabetli kararı verecek
19.11.2025 13:26
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarının cesurca olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ufuk açıcı ve cesurca olduğunu söyledi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Türkiye'nin yarım asırlık bir prangadan kalıcı olarak kurtulacağını ifade etti.
"Atacağımız adımları çok büyük bir titizlikle planlıyoruz." diyen Erdoğan, "Komisyon hedef birliği içinde. Komisyonun beraberliğimize katkılarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.
"KOMİSYON EN İSABETLİ KARARI VERECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.
BAHÇELİ: GEREKİRSE İMRALI'YA BEN GİDERİM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dün önemli mesajlar vermişti.
MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim." demişti.
Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." ifadelerini kullanmıştı.
"Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?" diye soran Bahçeli, "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sormuş, salondaki partililer ayakta alkışlamıştı.
İMRALI OYLAMASI CUMA GÜNÜ
Meclis'teki süreç komisyonunda İmralı oylaması ise cuma günü yapılacak.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması için komisyonun İmralı'ya gidebileceğini söylemişti.
Kurtulmuş, "Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir." demişti.