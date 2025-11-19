Erdoğan: Bahçeli'nin sözleri ufuk açıcı, komisyon en isabetli kararı verecek

BAHÇELİ: GEREKİRSE İMRALI'YA BEN GİDERİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dün önemli mesajlar vermişti.

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim." demişti.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." ifadelerini kullanmıştı.

"Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?" diye soran Bahçeli, "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sormuş, salondaki partililer ayakta alkışlamıştı.

İMRALI OYLAMASI CUMA GÜNÜ

Meclis'teki süreç komisyonunda İmralı oylaması ise cuma günü yapılacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması için komisyonun İmralı'ya gidebileceğini söylemişti.

Kurtulmuş, "Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir." demişti.