Erdoğan barış diplomasisini sürdürüyor: "Bölgenin yeni savaşa tahammülü yok"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran savaşı sonrası telefon diplomasisini sürdürüyor. Umman Sultanı ile görüşen Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa tahammülü olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran savaşına ilişkin barış diplomasisini sürdürüyor.
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"YENİ BİR SAVAŞA ASLA TAHAMMÜL YOK"
Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını dile getirdi.
"NÜKLEER ANLAŞMAZLIKTA TEK YOL MÜZAKERE"
Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.
Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.
ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü.
Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye'nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etmişti.
Erdoğan, Pezekişyan ile görüşmesinde saldırıları en kuvvetli şekilde telin ettiğini ifade edip, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüşmesinde ise Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etmişti.
Video - NTV canlı yayınında Tahran'a saldırı anı
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