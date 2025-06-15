Erdoğan barış diplomasisini sürdürüyor: "Bölgenin yeni savaşa tahammülü yok"

ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü.



Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye'nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etmişti.



Erdoğan, Pezekişyan ile görüşmesinde saldırıları en kuvvetli şekilde telin ettiğini ifade edip, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüşmesinde ise Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etmişti.