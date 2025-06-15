Erdoğan barış diplomasisini sürdürüyor: Trump ile ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran savaşı nedeniyle başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan bugün Irak Başbakanı, Umman Sultanı ve Kuveyt Emiri ile görüştü. Erdoğan, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump ile 24 saat içerisinde ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran savaşına ilişkin barış diplomasisini sürdürüyor.
Erdoğan, bugün ilk olarak Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"YENİ BİR SAVAŞA ASLA TAHAMMÜL YOK"
Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını dile getirdi.
"NÜKLEER ANLAŞMAZLIKTA TEK YOL MÜZAKERE"
Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.
Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci telefon görüşmesini ise Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile yaptı.
Erdoğan bu görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.
İsrail saldırılarının İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığını, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgemeye gayret gösterdiğini, buna izin verilemeyeceğini ifade etti.
IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani'yle de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini ifade etti.
İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu, zor şartlarda itidalli davranılması ve şiddet sarmalının önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla müsaade edilemeyeceğini de ifade etti.
TRUMP İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Bu görüşmeyle birlikte Erdoğan ve Trump, 24 saatte ikinci kez görüşmüş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.
ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü.
Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye'nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etmişti.
Erdoğan, Pezekişyan ile görüşmesinde saldırıları en kuvvetli şekilde telin ettiğini ifade edip, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüşmesinde ise Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etmişti.
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