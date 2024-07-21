Erdoğan basketbol oynadı

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları basketbol maçı sonrası çekilen fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı , basketbol oynadı.

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı , sosyal medya paylaşımına "Maç sonrası özçekim" notunu düştü.

maçında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.

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