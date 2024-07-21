Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol oynadı.



Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, sosyal medya paylaşımına "Maç sonrası özçekim" notunu düştü.



Basketbol maçında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.