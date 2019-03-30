Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan, "Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum. Ekonominin patronu şu anda Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak benim. Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?

Bizim ittifakımızın adı Cumhur ittifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk. Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle.

Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir. Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş. Silahlı insansız hava aracımızı kendimiz üretiyoruz, daha güçlüyüz daha güçlü olacağız.

Bu millete bir daha inşallah Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz.

İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız. Atacağımız adımlarla pazartesinden itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız." dedi.