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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin refahı için inşallah güzel bir netice ile sıkıntıya mahal vermeden seçimlerimi tamamlamış oluruz" diyen Erdoğan, Demokratik mücadele malesef meşruiyet dışı adımlar varsa da milletimizin vereceği cevapla bunlar da yoluna girmiş olur" dedi.

Erdoğan, "30 büyükşehirden gelecek netice önem arz ediyor. Buradan gelecek netice seçimin kaderi üzerinde çok etkin" dedi ve şöyle devam etti:

"Ülkemizin refahı için inşallah güzel bir netice ile herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimlerimi tamamlamış oluruz. Bu demokratik mücadele malesef meşruiyet dışı atılan adımlar varsa da milletimizin vereceği cevapla bunlar da yoluna girmiş olur. İstanbul, Ankara, İzmir çok çok önemli. Milletimiz de bunun idrakı içinde. 30 büyükşehirden gelecek netice de Türkiye'de yapılan seçimin kaderi üzerinde çok çok etkin. Yüzde 80-85 gibi bir oy buralarda yatıyor."