Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir mitinginde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Buradan Eskişehir'den başlayarak Tüm Anadolu'nun Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyoruz. İlk yerli otomobilimizi bu topraklarda ürettik. Ne yazık ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi. Nuri Demirağ'ın başına gelenlerin en önemli sebebi CHP'nin kendisini rakip olarak görmesidir. Demiryolu inşaatlarının durdurulmasının sebebi milletimize bu hızlı ve konforlu aracın çok görülmüş olmasıdır.

CHP zihniyeti Keban barajına kurbağalara göl mü yapıyorsunuz diyerek karşı çıktı. Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksini diyerek senelerce Keban Barajı'nı eleştirdi. Yavuz Sultan Selim'i yaptığımızda, Marmaray'ı yaptığımızda bu CHP zihniyeti hep karşı çıktı. Neden, yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor da ondan. Şimdi savunma sanayiinde hamleler yapıyoruz. Burada TAİ var. Uçaklarımızın ve helikopterlerimizin motorlarını yapacağız. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar.

Dünyanın en büyük 10 projesinden altısını ülkemizde yapıyoruz. Herbirini ayrı sabote etmek için ayrı çalışıyor. Ellerinde olsa savunma sanayiinde dışarıya bağımlı hale getirecekler. Bu millet bir daha ne demokrasisinden ne ekonomisinden ne de diğer kazanımlarından geriye gidilmesine izin vermeyecek. Darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Ülkemizi ve milletimize şaşı bakan kim varsa hepsi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.

17 yıldır ne yaptınız diyor, bu adam heralde bakar kör. Eskişehir'deki yatırımları senin belediyelerin değil biz yaptık. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyumu kazandırdık. Bu adamlar sabah akşam yalan. Bakıyorsun hala benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor.

"SANA BAKA BAKA KARARMIŞ"

Hatay için ne dedi biliyor musunuz? Yalana bak yalana. Açtım belediye başkanımıza sordum baraj var mı diye sordum yok dedi diyor. Belediye başkanın sana baka baka kararıyor tabi. 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin. Man Adaları'nda 2.5 milyon tazminat kazandım. Yargıtay'ı bekliyoruz, karar geldiğinde alacağım Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Çiftçilerimiz aç, şöyle böyle diyor. Eskişehirli çiftçilerimize 1,6 milyar tutarında tarımsal destek vedik.

ESKİŞEHİR'E RAYLI SİSTEM ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ



Anadolu Üniversitemiz bünyesinde uluslararası raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi, bütçesi her şeyi hazır. Rektörümüz süreci adım adım takip ediyor. Merkezin temelini atıyoruz, açılışını da önümüzdeki sene gerçekleştiriyoruz. Testlerimizi artık yurtdışında yapmak zorunda kalmayacağız. Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. Bu motorlardan 236 tane üretilecek. Biz senin gibi yalan üretmiyoruz. Önümüzdeki dönemde Eskişehir'i yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceğiz.

Yeni Zelanda'daki bir katilin nasıl olup da kinini ülkemize milletimize boşalttığını anlayamazlar. Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Utanmadan İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor."











