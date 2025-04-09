Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreçte gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyeti'ni yarın kabul edeceğini açıkladı.



SİYASİ PARTİ TURU



DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.



Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

PKK'YA FESİH ÇAĞRISI



Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." demişti.