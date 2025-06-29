Erdoğan, DEM Parti ile görüşecek

DEM heyeti liderler turu yapacak.



Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM heyeti ile görüşecek.



Görüşmenin tarihi henüz netleşmedi. Ancak cumhurbaşkanı yeni haftada heyeti kabul edeceğini açıklamıştı. Bu, Erdoğan'ın süreç kapsamında heyetle yapacağı ikinci görüşme olacak.



DEM Parti heyetinde yer alan isimlerden, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, iki haftalık süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceklerini söylemişti.



DEM Parti heyetinin siyaset turunu tamamlamasının ardından İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.