80 yaşında yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün sonsuzluğa uğurlanıyor.
Erdoğan Demirören için ilk tören saat 11.00’de İstanbul Şişhane’deki holding binası önünde gerçekleşecek.
Daha sonra Fatih Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.
Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
31 Mayıs'tan beri solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Demirören, önceki gün hayatını kaybetmişti.
ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?