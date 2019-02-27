Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.
Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.
Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'dan kanaat önderleriyle görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen kanaat önderlerini kabul etti. Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.