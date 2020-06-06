Erdoğan: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı

Yapımı devam eden Yusufeli Barajı için üç milyonuncu beton dökme töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene video konferans yoluyla katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık. Çanakkale'de dünyanın en büyüklerinden biri olarak köprümüzün kulesinin son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı'nı tamamlamak da bize nasip oldu.



Yassıada'yı demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de Yusufeli Barajı'nın açılışını yaşıyoruz. Türkiye kutlu yürüyüşüne ara vermemiştir.

Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için cumartesi pazar günlerini kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik. Vatandaşlarımızın rahat rahat sokağa çıkmasının yolunu açtık. Ama maske ve mesafe buna çok dikkat edeceğiz.

YILLIK 1.5 MİLYAR LİRA KATKI

Yusufeli Barajı ekonomimize yıllık 1.5 milyar lira katkı sağlayacak. Bu dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bunu Türk mühendislerinin işçilerini yapmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Proje 7 yılda kendini finanse edecek, böyle bir özelliği de var. Yatırım olarak rantabl bir proje."



