Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yemek programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez. İmanımıza sıkı sıkı bağlı olduğumuz sürece hiçbir fırtına bizi yıkamaz. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Dünyadaki çarpık sistem çatırdıyor. Bunun her yerde sancıları yaşanıyor.

Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. İnanıyorum ki son gelişmelerle derslerini aldılar. Kimse bizim bayrağımıza ezanımıza toprağımıza saldırmayı aklından bile geçiremeyecektir. Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

Türkiye kendi güvenliğini sağlamanın yanında küresel düzeyde adalet ve huzurun sağlanmasına öncülük edecektir. AK Parti'nin gönlü gerekirse 82 milyonun tamamını içine alıyorum. Bizim kapımız kimseye kapalı değil. Gelmek istemeyen olmazsa da zorla sokacak değiliz."