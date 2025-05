Erdoğan: Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız

Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni, Beştepe'de gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, kamu yararının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Değer ve ilkelerin benimsenmesi için faaliyetler düzenliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü bir geçmişe sahiptir. Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında; bilgi, ahlak ve liyakate verilen önem büyük rol oynamıştır.

"KAMU YARARI HER ŞEYİN ÜZERİNDE"

Devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler, yetkiler, bize milletin emanetidir. Aslolan milletimizin hayır duasına mahzar olabilmektir. Kamunun yararı, her şeyin üzerindedir.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANANLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil, sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir.

Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak 'ben yaptım oldu' diyerek hak ve hukuku çiğnemesine müsaade etmeyiz.

"BİLGİ EDİNME YOLLARINI GENİŞLETTİK"

Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize yıllarca kan kusturdu. İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştık.

Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle, kamuda verimliliği artırdık. Bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız Beyaz Masa uygulamasının daha modernini CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk.