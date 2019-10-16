Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Dün Türk Konseyi 7. zirvesi dolayısıyla Bakü'deydik. İkili konuları ele aldık. Bugüne kadar 2 devlet bir millet derdik. Bugünden sonra 5 devlet 1 millet. Türkmenistanı da kattığımız zaman 6 devlet bir millet olarak bölgede çok daha güçlü yürüyeceğiz dedik.

Meclis gündeminde önemli hazırlıklarımız yasa tasarılarımız var. Yargı rformu başta olmak üzere arkadaşlarımızın bunları titizlikle takip ettiklerini umuyorum. Arkadaşlarımızın Meclis'e katılım yönünden zayıf olduklarını duydum. Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlar sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin bir biçimde çalıştırmaya kararlıyız ancak bu iştirakları yapmamız lazım.

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Bu harekatı başlatma noktasına bir anda gelmedik. Bu işin terörle mücadele konusunda 40, Suriye sorunu bakımından 8 yıl mazisi var. On binlerce vatandaşımızın canına mal olan terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Müttefiklerimizin arkamızdan işler çevirdiği inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. Ülkemiz her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir.

Suriye'de son 8 senede 12 milyon kişinin evlerinden kaçmalarına yarısının ülke dışına gitmesine neden olan çatışmalar yaşandı. 6 milyon Suriyeli'nin 4 milyonu ülkemize gelmiştir. Ağırlıklı olarak Kobani'den gelenlerdir. Tamamına yakını Arap olan mülteciler bize maalesef ifadeyi kullanmakta bile edep ettiğim Arap Ligi'ne hiç yakışmıyor. Acaba siz ne kadar Suriyeli'yi kabul ettiniz. Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız. Şimdi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz. Arap Ligi'nin mültecilerle ilgili bir kuruş verdiği baki mi? AB'nin sadece 3 milyar avro verdiği destek var. Söz verdikleri 6 milyar avroydu.

DEAŞ'ı yönetenler şimdi DEAŞ karşıtı olarak karşımıza çıkıyor. Biz DEAŞ konusunda kimin ne rolü oynadığını biliyoruz. DEAŞ'ın çöküşünü bölgede başlatan biz olduk. El Bab'da başlattık. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Sürekli bir balon gibi şişirilen örgütün foyasını Fırat Kalkanı Harekatı ile biz ortaya çıkardık. DEAŞ balonunu söndürdük. Suriye'de DEAŞ'ın elindeki diğer yerleri özgürleştirdik. Müttefikler Türkiye gibi meşru bir güç yerine PKK, YPG gibi bir terör örgütüyle hareket etmeyi tercih ettiler. Hala onlarla birlikteler.

Fransa'da terör eylemi yapıldığında dünya ile birlikte biz de oradaydık. Ama bizde saldırı gerçekleştirdiklerinde yanımızda kimseyi bulamadık. Meselenin DEAŞ değil hele PKK hiç değil sadece bölgemize yönelik bir projeyi hayata geçirme planı olduğu açık. Ya kasap bıçağına boynumuzu uzatacak ya da mücadele edecektik. Türkiye ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Yapmamız gerekeni yaptık, mücadele bayrağını yükselttik.

Bugün sivil kayıpları konusundaki hassasiyetlerinden dem vuranların o günlerde sesleri çıkmıyordu. Biz İdlib'de 4 milyon insanın hayatını kurtarmaya çalışırken hiç destek göremedik. Afrin'i teröristlerden temizlerken destek bir yana sürekli eleştiriye maruz kaldık. Barış Planı Harekatını yürütürken eleştiri hatta saldırı ile karşı karşıyayız. Birkaç lider Barış Pınarı Harekatını durdurmuyor. Atılan havanlarla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunlara güvenmeyin. Yarım ağızla olsa da tek kelime etmediler. Bunlar ummuyordu, Türk ordusu bu kadar süratle mesafe alacaklarını sanmıyorlardı.

Sadece terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle bizi itham etmeye eleştirmeye kalktılar. Hepsine gereken cevanı verdik, veriyoruz. Bu yeni karşılaştığımız bir durum değil. 15 Temmuz'da da tamemen yalnız bırakılmıştık. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını ve çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Ey Batı, ey Arap Ligi ey azıcık da olsa vicdan ve ahlak sahibi ülkeler hepinize sesleniyorum bu devran elbet dönecek."