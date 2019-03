Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te düzenlenen mitingde konuşuyor.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Biz gücümüzü medyadan değil meydandan alıyoruz. Gücümüzü baronlardan elitlerden değil gece bize dua edenlerden alıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye PKK'ya dayayanlardan değil meydanları dolduran halkımızdan alıyoruz. Sizler bize sahip çıktığınız sürece çözüme kavuşturamayacağımız öesele yoktur.

31 Mart'ta Siirt'in Türkiye'nin 17 yılda elde ettiği başarılara destek vermesini istiyoruz. Sadece bu şehrin eniştesi milletvekili olarak değil hizmet mücadelemizden de bizi biliyorsunuz. Tam 40 yılı aşkın süredir sizlerin huzurundayız. Pek çok müdahale ve darbe girişimiyle karşılaştık.

15 Temmuz gibi doğrudan canımıza kastedilen günler yaşadık. Siirt'te okuduğumuz şiirden dolayı siyasi hayatımızın bitirilmek istendiği günler yaşadık. O şiiri bu meydanda okudum. (Tezahüratlar üzerine) Bir daha mı? Ama birileri rahatsız olabilir. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız... Müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kar, bora fırtına yüklense biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz...

Muhtar bile olamaz diye manşet attılar, kutlamalar yaptılar. Ama siz onların kursaklarında bıraktınız o düşündüklerini. Siirt'te sonlandırılmak istenen irademize tarih bir sayfa açtınız. Biz de emanetinize asla hıyanet etmedik.

Denizli'ye gitmişler, yaptığı konuşmada bu hanımefendi Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Medyada ne yazır Cumhurbaşkanı ne konuştu haberi yok. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?"

"AVUKATLARIMI GÖREVLENDİRDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde ise Mardin'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Erdoğan'ın hedefinde İYİ Genel Başkanı Meral Akşener vardı.

Akşener'in Denizli mitinginde kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık yaptıkları tutmayınca bu yalana başvurdular. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Utanmadan sıkılmadan Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Sen ne terbiyeden muafsın. Şu anda avukatlarımı görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle halkımla değil. Meral Hanım utanmadan sıkılmadan bu yalanı söylüyor. Benim Denizlili kardeşlerim onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Bunlar kalkıp asparagas yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyor. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız."

"HDP İLE OLMUYOR"

Mardin'e yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, HDP'ye de eleştirilerde bulundu.

"Biz Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk. Bu teröristlerin destek verdiği HDP ile olmuyor" diyen Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Yaptıkları hizmet yok. Kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz. Terör örgütünün desteklediği HDP'li belediyeler çukur kazdı, iş makineleriyle kanal açtılar. Vatandaşıma hayatı zehir ettiler.

Çukur eylemleri sırasında 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden biz yaptık. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık. Mardin'i hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a ulaştıracağız. Mardin'de geçen yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor, daha çok gelecek.

Biz ülkemizi kardeşlikle birlikle dayanışmayla muhabbetle güçlendirmek istedikçe birileri bölücülük fitnesini sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. 1984 yılından beri eylem yapan bölücü terör örgütü var. Başta Kürt kardeşlerim olmak üzere ülkemize ve milletimize zarar verdi."

"Milletini seven, milletine hürmet eder. Vatandaşını seven, vatandaşına hizmet götürür. Ülkesini milletini, şehrini seven oraya yatırım yapar. Karşımda bir iş adamı görüyorum. Sağolsun Sayın Özdemir, Limak, terör bölgelerinde barajlar yaptı, Kurtalan'da çimento fabrikası kurdu. Buralarda sıkıntılar da yaşadı ama buraya istihdam getirdi, her türlü yatırımı yaptı. Bize düşen de kendisine teşekkür etmektir. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımızın üstünde yeri var."

"Bugüne kadar Güney ve Doğu Anadolu bölgesine 290 katrilyon liralık yatırım yaptık."