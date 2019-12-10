Erdoğan: Hep önce insan demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Erdoğan burada konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Ecdadımız bu konuda tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleriyle öne çıkmaktadır. Bu konudaki en büyük mücadeleler insana karşı en büyük zulmün yapıldığı yerlerden çıkmıştır.

Ülkemizin meşru terörle mücadele hakkını insan hakları kapsamında değerlendirmek isteyenlerin geçmişinde her türlü leke mevcuttur.

Sessiz devrim dediğimiz reformlarla vatandaşlarımızın hayat standartını yükselttik. Yasakları kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik. Dini azınlıklara ait malların varlıklarını iade ettik. Hep önce insan demeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.