Erdoğan: Hocalı Katliamı'nın acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Bugün Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamın yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı.



Erdoğan, Hocalı Katliamı’nın acısının her zaman kalplerde taşınacağını söyledi.



“Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



“İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.”

KATLİAMIN ÜZERİNDEN 33 YIL GEÇTİ



Dünya, i̇nsanlik tari̇hi̇ni̇n en karanlik günleri̇nden bi̇ri̇ne uyandığında takvi̇mler 26 şubat 1992’yi̇ gösteri̇yordu.



Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra Ermeni̇stan Dağlık Karabağ'i topraklarına katmak i̇çi̇n harekete geçti̇.



Bu bölgede Azeri̇ güçleri̇yle yaşanan çarpışmalarda Ermeni̇ler'i̇n ni̇hai̇ hedefi̇, yüksek bi̇r tepe üzeri̇nde kurulu olan Hocalı Kasabası'ydı.



Kasaba, Karabağ'ın en önemli̇ i̇ki̇ yerleşi̇mi̇ni̇; Hankendi̇'yle Ağdam'ı bi̇rbi̇ri̇ne bağlıyor ve askeri̇ loji̇sti̇k açısından büyük önem taşıyordu.



Uzun süre Rus kuvvetleri̇nce desteklenen Ermeni̇ bi̇rli̇kleri̇, Hocalı'yı 1991-1992 kış aylarında sürekli̇ top ateşi̇ne tuttu.

