Erdoğan ile Putin açıklama yapıyor

Almanya'da Libya Konferansı öncesi liderlerin ikili görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki lider ortak açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"S-400 gibi ses getiren projeleri kararlılıkla tamamladık."



"Biz de Sayın Serrac'ı ikna etmek için çok çaba harcadık. Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin'de alacağız."



"Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir."

Putin'in konuşmasından satırbaşları:

"İkili ilişkilerde iki taraf için ortak noktalar bulmayı öğrendik. Biz birçok kilit konuda birlikte çalışıyoruz. İleriye doğru ciddi adımlar attık. İstanbul'da ihtilaf taraflarını ateşkese çağırdık."

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Konferansı öncesi liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Erdoğan'ın ilk görüşmesi ise Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbuni ile gerçekleşti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen Zirve için bulunduğu Berlin'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Tebbun ile bir araya geldi.



Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme basına kapalı yapıldı.

ERDOĞAN SERRAC'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile de görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.40'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e geldi.

