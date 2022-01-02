Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'le telefon görüşmesi yaptı.  Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.01.2022 - 16:18

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

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