Erdoğan-Johnson telefonda görüştü

Görüşmede Johnson'ın, Suriyeli göçmenlerin yükünün Türkiye'nin omuzlarında olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı 04.03.2020 - 04:22

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın şehit Türk askerleriyle ilgili başsağlığı dilediği belirtildi. Johnson ayrıca, İngiltere'nin Türkiye'ye desteğinin altını çizdi.

İki liderin Suriye'deki son durumu ele aldığı görüşmede, İngiltere Başbakanı’nın, Suriyeli göçmenlerin yükünün Türkiye'nin omuzlarında olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İngiliz başbakana İngiltere'nin NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Türkiye'ye verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiği ifade edildi.

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