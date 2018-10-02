Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuların ve fahiş fiyatların zabıtaya bildirilmesini isteyerek, "Bu stokları basmak ve gereğini yapmak bizim devlet olarak görevimizdir" dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni yönetim sistemi 24 Haziran seçimleriyle birlikte resmen uygulamaya girmiştir. hazırladğımız ilk bütçeyi iki hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçe ile faiz kur enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtararak hedeflerimize uygun büyüme performansına ulaştırmakta kararlıyız.

Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, esnafımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın, biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız. Bu faiz kur enflasyon saldırısına ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam ederek en güzel cevabı verebiliriz.

Ana muhalefet partisinin meselyi ilgisi olmayan yerlere çekme çabalarını milletimize havale ediyoruz. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan muhalefette kaldığı süreçte acaba ülkeyi nasıl batırabiliriz veya nasıl karalar çalarız diye kampanya yürüten anlayıştan fayda gelmez.

"KİMSE BU YAKINIMDIR DİYE ADAY TEKLİF ETMESİN"

Mahalli idareler seçimleri bundan sonraki 5 yılı hız ve etkinlikle geçirebilmemiz açısından kritik öneme sahiptir. AK Parti her çalışmasını istişare ile yürütmüştür. Seçim hazırlıklarını istişare ile yapıyoruz. 24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler ışığında kendimize en doğru, en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek hedeflerimize ulaşacağız. Kimse bu benim yakınımdır diye bize aday teklifiyle gelmesin. Burada ehliyet ve liyakat esastır., buna göre adımlarımızı atmaya kararlıyız.

Bunu burada özellikle ifade ediyorum. Bu davayı hazmetmiş olanları bize getirin. Emeği olacak. Şehirlerimize ve ülkemize en iyi hizmetleri getirecek isimlerle seçime girdiğimizde milletimizle birlikte partimiz kazançlı çıkar. Adayın da karşılığı olmalı. Sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, aday da prim yapacak.

Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık. Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız. Tüm seçim bölgelerinde adaylarımızı çıkaracağız.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Soçi zirvesinde hamdolsun orada bir muhtıra savunma bakanlarımız imzaladı. 10 maddelik muhtıra ile 10 gündür İdlib'de ateşkes süreci devam ediyor. İdlib çevresinde 10 gözlem noktası bize ait. Bu gözlem noktalarını daha da güçlendiriyoruz. Bu süreç şu anda devam ediyor. Bunu Amerika'da aynı masada yemek yediğim Lavrov'la da görüştük. Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Masada olmazsanız sözünüz yok. Masada varsanız neticede sözünüz geçer. Onun için baştan beri dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu alana bizim sürdüğümüz bir tezimizdir. Bunu inşallah dünyaya kabul ettireceğiz. Şimdi ABD bir yediler düzenlemesi yapıyor.

İSTANBUL'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Ben de buna karşı bir latife yaptım, 'smaller grup' yapalım dedim. Fransa, Almanya ve Rusya ile İstanbul zirvesini yapacağız. Bu toplantıyla birlikte hedefimiz koalisyon güçleriyle beraber Rusya Türkiye masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz. Burada bir göç dalgasının önüne geçtik. İdlib krizinin istenmedik şekilde gelişmesi halinde bir milyon sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Bugüne kadar Suriye'de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib'deki imtihandan da Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz.

ABD'YE YPG TEPKİSİ

ABD, Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 19 bin TIR'ı YPG/PYD'ye gönderdi, bunlar kime karşı kullanacak? Sizden paramızla silah istedik vermediniz. Ama bunları terör örgütüne gönderiyorsunuz. Fırat'ın doğusunda terör koridorunu sonlandırmaya kararlıyız. Bunları dilimiz döndüğümüz kadar anlatacağız. Ekonomik savaş bunlardan kopuk değil, hepsi bunlarla içiçe.

ALMANYA ZİYARETİ (HER KONUDA ANLAŞAMADIK AMA...)

BM 'deki programımızın ardından resmi bir ziyaret için Almanya'ya geçtik. Gayet verimli görüşmeler yaptık. Türkiye ile ilgili yanlış algılarını kendilerine ifade ettik. Her şeyi söyledik. Elbette her konuda anlaştığımızı söyleyemem ama bundan sonra Almanya ile ilişkilerimizin daha olumlu yönde seyredeceğini söyleyebilirim. ABD gibi AB ile de ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz. Şansölye ile basın toplantımızı provoke etmek isteyen bir ahlaksız çıktı. Paketleyip dışarı attılar."



