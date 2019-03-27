Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Düzce ve ülkemizin geleceği için 31 Mart seçimleri çok önemli tüm vatandaşlarımı sandığa gitmeye davet ediyorum. Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir.



Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şey sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. İnsanın olduğu her yerde hata, eksik vardır. Önemli olan bunları düzeltme iradesidir. Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir.

Milletimizin gönlünü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Milletimize saygısızlık edecen kibirli olan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Bu yanlışa diğer partiler düşebilir ama bir AK Partili böyle bir yanlışa düşemez. Bazı yerlerde bizden aday olamayanların olmayacak partilerden aday olarak karşımıza çıktıklarını görüyorum. Bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan hiç olmayacak bir yerden aday olacaksın.

Seni aday yaparken her şey güzeldi aday yapmayınca ne oldu. Sen ölene kadar aday mı olacaksın? AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır. Milletim bana böyle bir yetki vermedi. Çalıştığı sürece eyvallah. Uyanlarla devam, uymayanlara sen istirahat et.

Buradan Türkiye'ye sesleniyorum, bu adam (Sezai Temelli) Kürt değil. Kürtler üzerinden istismar yapan birisi. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan diyor. Kürdistan'da oylar HDP'ye verilecekmiş. Özhaseki dururken oyunuzu soyadı yavaş olan birine mi vereceksiniz? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım.

Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar. Kürdistan'ı seviyorlarsa oraya git. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bu ülkeyi böldürtmeyiz. Böyle bir ortamda sandığa gitmemek ülkeye ve millete ceza vermektir. Hİçbir vatandaşımızın böyle bir vebali göze alacağını düşünmüyorum. Bizim demokrasi anlayışımızda sandık namustur."