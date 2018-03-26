Erdoğan kritik zirve için Bulgaristan'da

Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından bugün kritik bir gün.
Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti, Türkiye- AB zirvesine ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le bir araya gelecek.
Zirveye Varna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir görüşme yaptı.
Yerel saatle 19.00'da ev sahibi Borisov'un konuklarını karşılamasıyla başlayacak ve en az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.