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Erdoğan kritik zirve için Bulgaristan'da

ntv.com.tr

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB zirvesine katılmak üzere Varna'da. Kritik zirve öncesi Erdoğan, AB dönem başkanı Bulgaristan'ın başbakanı Boyko Borisov ile bir görüşme yaptı.

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Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından bugün kritik bir gün.

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti, Türkiye- AB zirvesine ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le bir araya gelecek.

Zirveye Varna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir görüşme yaptı. 

Yerel saatle 19.00'da ev sahibi Borisov'un konuklarını karşılamasıyla başlayacak ve en az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. 

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