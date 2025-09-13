Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patrik Giannopoulos, kabul sonunda hediyeleşti.



NE KONUŞULDU?



Kabulde İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsrail’in Kudüs’teki tasarruflarının Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Erdoğan, soykırımcı Netanyahu’nun en son Katar’a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail’in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini belirtti.



