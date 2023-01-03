Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekliye zam yüzde 25 olacak

2023 yılının ilk 6 ayında memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam yüzde 25 olarak belirlendi.



Açıklamayı ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.



Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına değinen Erdoğan, "Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 olarak açıklandı" dedi. Erdoğan, böylece 2022 tüketici enflasyonunun orta vadeli hedefin bile altında gerçekleştiğini kaydetti.



"Üretici fiyatları enflasyonunun aralıkta eksi olması hızlı bir toparlanma yaşandığını gösteriyor" diyen Cumhurbaşkanı, "Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl memura yüzde 87 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdoğan, enflasyon rakamları ile memur ve emeklinin zam oranının da belli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48; SSK ve Bağ-kur emeklilerinde ise 15.4 olarak çıkmıştır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Dün 2022 yılına ait ihracat ve dış ticaret rakamlarını milletimizle paylaştık. Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. 2023 senesini diğer alanlarla birlikte ölçek büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz.

KADEME VE DERECE İLERLEME HAKKI

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak.

Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir.

MEMUR-SEN'E TEBRİK

Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum.

Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geri plana itilmekten kendilerini kurtaramaz. Sendikaların gücünü belirleyen bir diğer unsursa toplumla aynı hissiyatı paylaşmasıdır.

"EL ALTINDAN DESTEKLENDİĞİNİ GÖRDÜK"

Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin amacı olarak kullanılmışlardır. Bu acı hakikate defalarca şahitlik ettik. Bu ülkede farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük.

Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük. Onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecek.

"OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur. Memur-Sen ile gelcekte de omuz omuza yürek yüreğe yol yürümeye devam edeceğiz.

Son 10 yılda istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırıları göğüslerken diğer taraftan milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın hakkına riayet ettik.

2007'dan itibaren banka promosyonlarının kamu çalışanlarımıza verilmesini sağlıyoruz."