Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak. Bizim yapacak çok işimiz var. Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

Verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adına. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi kime soruyorsun? Biz millete sorduk. Arkada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazacak. Senin kitabında egemenlik kayıtsız şartsız malum kişilere dağdakilere aittir.

"ORTADA BİR BAŞARISIZLIK YOK"

Seçimlerin en tartışmalı yerleri en kuşkusuz Ankara ve İstanbul oldu. Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz. AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik.

"AK PARTİ MİLLETİMİZİN TEK UMUDU OLMA VASFINI KORUYOR"

Biz laf üzerine laf koymak yerine eser üzerine eser koyduk. Yalandan ve iftiradan Rabbimize sığınarak milletimize karşı açık yürekli olmaya gayret etti. Yaptıklarımızla bu kifayetsiz muhterislerin gerçek yüzlerini milletmize gösterdik. Biz 17 yıldır her başarımızın gerisinde milletimizin desteği olduğunu bilerek bugünlere böyle geldik. Milleti hiçe sayanların günleri sayılıdır. AK Parti milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor bundan endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirirsek bizi gelecekte daha büyük başarılar bekliyor.

Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.

"MİLLETİMİZ DAHA BÜYÜK HİZMETLER BEKLİYOR"



Bu ülkeye en büyük hizmetleri AK Parti getirmiştir, bundan sonra yapılacakları da AK Parti yapacaktır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor. Milletimiz yeni hizmetlerin sabırsızlığı içerisindedir.

Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik. Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir.

Bugün Türkiye'ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar.

"TRUMP GÜNDEME GETİRDİ, YANINDAKİLER TALİMATA UYMADI"

Dün bir ukala güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış diyor. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Daha sonra Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller. PKK-PYD-YPG burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah yüklü araçlar kime geliyor, neden geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. 911 kilometre sınır bize ait. Tedbirimizi buna göre almak zorundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz yerler Sayın Trump'ın 20 mil diye hitap ettiği 30-32 kilometrelik derinlik bizim durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli."