Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 50 dakika süren görüşme sona erdi.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki lider görüşme öncesi kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Şu anda dünyanın gözü Soçi'de. Buradan çıkacak ortak bir açıklama bölgeye yeni bir umut getirecek" dedi.

Putin ise, "Görüşeceğimiz çok konu var. Bazıları komplike konular. Bunları hem gözden geçireceğiz hem de bunların çözüm yollarını arayacağız. İlişiklerimiz pozitif bir biçimde gelişiyor, ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından da ilişkilerimiz gelişiyor. Ayrıca geniş çapta uluslararası siyasete yönelik olarak da ilişkilerimiz gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi'ye gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

GÜNDEM İDLİB

Toplantının ana gündem maddesi ise Suriye'deki gelişmeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde İdlib kentine yapılan saldırıların ele alınması bekleniyor.

Türkiye saldırıların bir an önce durdurulup, siyasi çözüm arayışına girilmesini istiyor. Esad'a bağlı birlikler ve Rusya bölgede ağır silahlı teröristlerin olduğunu belirtip kente özellikle havadan saldırılar düzenliyorlar. Muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de yaklaşık üç milyon sivil yaşıyor.

Birçok farklı gruptan binlerce silahlı militan bölgede varlık gösteriyor. Türkiye bu gruplardan bazılarını terör örgütü olarak kabul ediyor.

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