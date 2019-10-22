Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşme öncesi, “Bu seyahatte Sayın Putin ile süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız” derken, görüşmenin ana gündem maddesi YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.

ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte, Barış Pınarı Harekat bölgesi dışında kalan alanların büyük bölümü rejim güçlerinin kontrolüne geçti. Rusya destekli rejim güçleri, Fırat'ın batısında Menbiç'te, doğusunda ise Kobani, Ayn İsa, Tel Tamer, Haseke ve Kamışlı'da bayrak gösterdi. 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Ankara, bunun için Rusya'yı ikna etmek zorunda.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Kritik ziyaret öncesi hem Ankara hem de Moskova'dan açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Soçi’de gerçekleşecek temaslarda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Yuri Uşakov ise, Erdoğan-Putin görüşmesinde ana gündem maddesinin Barış Pınarı Harekatı olacağını söyledi. Uzun vadeli bölgesel istikrarın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden sağlayarak mümkün olabileceğini vurgulayan Uşakov, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Esad yönetimi ile düzenli olarak temas halinde olduklarını da hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Adana Mutabakatı’nı gündeme getirdi. Türkiye ile Şam yönetimi arasında diyalog kurulmasının gerekli olduğu belirten Lavrov, "Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998'de imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dayandırılması gerektiği açık" dedi.

Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin gerekli görmesi halinde, Adana Mutabakatı'nda bazı değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.