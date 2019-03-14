Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Her meslek önemlidir hürmeti hak eder ama sağlık konusu bu listenin en tepesinde yer alır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur. Doğrudan kendi canlarına saldırdıklarının farkında değiller. Sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur.

Eski Türkiye'de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemiydi. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Vatandaş doktora ulaşana kadar sağlam olsa hastalığı tavan yapıyordu. Acillerin durumu çok daha fenaydı. Hastanede rehin kalan ölüsü daha rehin alınan arka kapılardan kaçmak zorunda bırakılan insanlarımız vardı. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmeti alabileceği bir yapı kurduk.



Şehir hastaneleri şahsımın sağlık zirvesi olarak gördüğü bir hayaliydi. Hedef, vatandaşımızın başka bir yere gitmeden teşhis ve tedavisinin burada yapılmasıydı.2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili imza atma törenini gerçekleştirerek inşaat aşamasına geçtik. Bilkent Hastanesi'nin ilavesiyle 12 bin 100 yatak, bin 999 yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyathane sayısına ulaştık.

"GARBIN İLMİNİ ALACAĞIZ"

Kanser tedavileri hastanelerimizde yerli ve milli çözümler sayesinde en uygun maliyetle gerçekleştiriliyor. Sağlık sektörü teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bu bölgede 600 dönümlük bir sağlık vadisini de kuracağız. Garbın ilmini de alacağız onlarla birlikte yatırımlara da gireceğiz. Kendi kendimize yeter hale geleceğiz.

"EN ÇOK KARŞI ÇIKAN KULLANIYOR"

İlaç sektöründe ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı ve büyük bir ihracatçı ülke haline gelmeliyiz. Ülkemizde yapılan her yatırıma karşı çıkmayı hayatlarının ilkesi haline getirmiş bir kesim var. Şehir hastanelerine de karşı çıktılar. Ankara'da bir şehir hastanesi daha yapıyoruz. Etlik'teki şehir hastanesini de önümüzdeki yıl açacağız. Ankara'nın hastane sıkıntısını bitirme noktasına geleceğiz. Eminim bundan da en çok istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler.

CHP'YE UZAY AJANSI TEPKİSİ

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kanununu iptal etmek için Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Bizim hasretimiz bu. Bunların bir milletvekili de yapılan köprüleri kemirerek beslenir bunlara her şey müstehak diyor. Vizyonu olmayan işte böyle saçmalar, böyle kin kusar. Biz kimin ne dediğine bakmadan milletimizin neye ihtiyacı varsa o doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'y 2023 hedeflerine ulaştırıp en büyük 10 ekonomiden biri haline getirdiğimizde kimse önümüzde duramayacak."



















