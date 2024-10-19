Erdoğan-Scholz görüşmesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acilen kalıcı ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'nde görüştü.



İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"HEDEFİMİZ 60 MİLYAR DOLAR"



Bu sene ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılını kutluyoruz. NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz



İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 60 milyar dolara ulaşmak.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ



Görüşmelerimiz gündeminde Almanya'daki Türk toplumu da yer aldı. Ağırlıklı olarak Avrupa'da maalesef İslam düşmanlığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Almanya'da İslam düşmanlığı devem ederken başını PKK ve FETÖ çekiyor.

Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle birlikte mücadele kararlılığına ulaştık. Somut adımlar atılmasına yönelik beklentileri Sayın Şansölye ile paylaştık.

Terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi sürdürelim kararını birlikte verdik. Terörle mücadeleyi Almanya'yla birlikte sürdüreceğiz.



"ACİLEN KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"



İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli bir başlıktı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı maalesef devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşması için elimizden geleni yapmamız şart. Şu ana kadar bölgede 50 bin insan öldürülmüş durumda. bu katliamda çocuk, yaşlı, kadın demeden bu insanlar öldürülmüştür. Katliamlar devam ettikçe huzur mümkün değil.

50 bin insanın öldürülmesi, 100 bin insanın yaralanması, herhalde "F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız" dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz dedirtir. Öyleyse bu Adalet Divanı niye kuruldu? Yapılan budur. İsrail Dışişleri Bakanı'nın şahsımla ilgili yaptığı açıklamayı takip ederseniz, neden bana bu şekilde saldırıyor, siz de bunu sorarsınız umarım."



"KATLİAMLARI ACIMASIZCA DEVAM ETTİRİYORLAR"

İsrail'in, Netenyahu'nun kafa yapısında, çok açık, net bu savaşı sadece belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var. Şu anda F-35'leri de kullanma noktasına geldi. Füze, roket bütün bu imkanlar İsrail'in elinde var. Bunlarla birlikte bir yayılma periyoduna giriyor. İsrail katliamlarını acımasızca devam ettiriyor. Gazze'de başlayan bu savaş Lübnan'a yayıldı. Birçok liderlerin şehit olması bunları için bir zevk meselesi. Batı zil takıp oynuyor.

SURİYELİ GÖÇMENLER

Suriye'den bize ilk etapta 4 milyon civarında mülteci geldi. 3.5 milyon mülteci şu an ülkemizde. Sayın Merkel döneminde beraber görüşerek bu süreci çalıştırdık. Kapımız onlara hep açık olmuştur ve şu anda da açıktır. Orta Doğu'dan, Lübnan'dan ülkemize gelen olursa biz kapımızı onlara açık tuttuk. Lübnan'da Türkmenler de var. Kapımız açık.