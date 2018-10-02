Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



"Yeni yönetim sistemi 24 Haziran seçimleriyle birlikte resmen uygulamaya girmiştir. hazırladğımız ilk bütçeyi iki hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçe ile faiz kur enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtararak hedeflerimize uygun büyüme performansına ulaştırmakta kararlıyız.

Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, esnafımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın, biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız. Bu faiz kur enflasyon saldırısına ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam ederek en güzel cevabı verebiliriz.

Ana muhalefet partisinin meselyi ilgisi olmayan yerlere çekme çabalarını milletimize havale ediyoruz. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan muhalefette kaldığı süreçte acaba ülkeyi nasıl batırabiliriz veya nasıl karalar çalarız diye kampanya yürüten anlayıştan fayda gelmez.

"KİMSE BU YAKINIMDIR DİYE ADAY TEKLİF ETMESİN"

Mahalli idareler seçimleri bundan sonraki 5 yılı hız ve etkinlikle geçirebilmemiz açısından kritik öneme sahiptir. AK Parti her çalışmasını istişare ile yürütmüştür. Seçim hazırlıklarını istişare ile yapıyoruz. 24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler ışığında kendimize en doğru, en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek hedeflerimize ulaşacağız. Kimse bu benim yakınımdır diye bize aday teklifiyle gelmesin. Burada ehliyet ve liyakat esastır., buna göre adımlarımızı atmaya kararlıyız.

Bunu burada özellikle ifade ediyorum. Bu davayı hazmetmiş olanları bize getirin. Emeği olacak. Şehirlerimize ve ülkemize en iyi hizmetleri getirecek isimlerle seçime girdiğimizde milletimizle birlikte partimiz kazançlı çıkar. Adayın da karşılığı olmalı. Sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, aday da prim yapacak. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartı ile AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız. Tüm seçim bölgelerinde adaylarımızı çıkaracağız."