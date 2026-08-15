Erdoğan: Trump’tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , El Cezire Arabic'te pazar akşamı yayımlanacak "Al Muqabala" programı için verdiği özel röportajda bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mekke'de imzalanan savunma anlaşmasına değinen Erdoğan, taraflardan birinin dış saldırıya uğraması halinde üç ülkenin birlikte hareket etmesini öngören anlaşmanın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Erdoğan, paktın ilerleyen dönemde genişletilebileceğini belirterek, Mısır'ın katılımının da seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

BİR ÜLKEYE SALDIRI ÜÇÜNE SALDIRI SAYILACAK

Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke'de imzalandı.

Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye birden yapılmış kabul edilecek. Bu yönüyle anlaşma, NATO'nun kolektif savunmayı düzenleyen 5. maddesine benzetiliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce anlaşmanın teknik açıdan NATO'nun 5. maddesindeki karşılıklı savunma mekanizmasına benzediğini belirtmiş, ancak herhangi bir ülkeye, İran dahil, karşı oluşturulmadığını vurgulamıştı.

Fidan ayrıca Mısır'ın ilerleyen aşamada pakta katılabileceğini, bunun önünde bazı teknik konular bulunduğunu söylemişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Erdoğan röportajda Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime de değindi.

Boğazın yeniden açılmasının Ankara açısından öncelikli olduğunu söyleyen Erdoğan, kapalı kalmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını belirtti.

Erdoğan, bölgede çatışmaların sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk girişimlerinde Katar'ın önemli rol oynadığını da ifade etti.

“SURİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Suriye, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler hakkında da konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki komşularını yaşanan krizlerle baş başa bırakmayacağını söyledi.

Suriye'de istikrarın sağlanması için Ankara'nın elinden geleni yapacağını belirten Erdoğan, ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Erdoğan, Suriye'deki Kürtlerin de "barış ve istikrardan paylarını alacağını" söyledi. Türkiye'nin bölgedeki Kürt toplumlarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve haklarını korumayı sürdüreceğini belirtti.

“GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKAMAYIZ”

Gazze konusunda Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Gazze'yi yalnız bırakamayız." dedi.

Hamas'ın yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini söyleyen Erdoğan, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü belirtti.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının Ankara açısından ciddi endişe kaynağı olduğunu ifade eden Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Erdoğan, çatışmaların durdurulmasında Washington'a önemli rol düştüğünü belirtti.

SUDAN VE LİBYA AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Sudan'a desteğinin devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti.

Libya ile ilişkilerin de istikrarlı olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Libya'yı yalnız bırakmayacağını söyledi.

AB ÜYELİĞİ: ARTIK ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL

Avrupa Birliği ile ilişkileri de değerlendiren Erdoğan, AB'nin Türkiye'yi birliğe almaya istekli görünmediğini söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliğinin artık Ankara açısından öncelik olmadığını belirten Erdoğan, bu durumdan "kaybedenin Avrupa olacağını" ifade etti.

“TRUMP'TAN F-35 SÖZÜ ALDIM”

Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü konusunda da ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını söyledi.

Erdoğan, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirtti.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019'da F-35 programından çıkarılmış, Washington Aralık 2020'de Ankara'ya CAATSA yaptırımları uygulamıştı.

Trump, 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Erdoğan'la görüşmesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamış ve F-35 satışı konusunda olumlu mesaj vermişti.

Ancak F-35 konusunda ABD Kongresi'ndeki itirazlar ve S-400'lerle ilgili yasal engeller devam ediyor. ABD yasaları, Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35'lerin Ankara'ya devredilmesini engelliyor.