Erdoğan: Türk ordusu, barışın ordusudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İzmir'de gerçekleşen EFES-2026 Tatbikatı 'nda Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES Tatbikatı'nın 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi olduğunu söyledi.

“TÜRK ORDUSU BARIŞIN ORDUSUDUR”

"Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var." diyen Erdoğan, Türk ordusunun içinde bulunduğu coğrafyanın hafızası olduğunu kaydetti.

"Türk ordusu barışın, huzurun, istikrarın ordusudur." diyen Cumhurbaşkanı, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.

“ORDUMUZU GÜÇLÜ TUTMANIN GEREKTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ”

"Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge, bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor. Türkiye 'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin barışı ve insanlığın değerlerini savunmaya devam edeceğini vurguladı.