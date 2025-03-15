Erdoğan: Türkiye Yüzyılı çocuklarımızın da yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar programında konuştu.



Erdoğan konuşmasına, "Salondaki çocukların yanısıra tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum." sözleriyle başladı.

Çocuklara sevgi dolu sözlerle hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin her alanda iyi seviyelere geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:



"Gazze ve Suriye olmak üzere gönül coğrafyamızın üzerindeki kardeşlerimize muhabbetlerimizi gönderiyorum. Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum.



Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın karşısında hiçbirinizi yalnız bırakmayacağız.



İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, doktor, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz.



Sevgili yavrularım, hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir. Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır. Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz.



Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz.



Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olan ben size inanıyorum. Sizin yaşama sevincinize sonuna kadar güveniyorum."



