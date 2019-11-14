Erdoğan uçaktan aradı 'Milletvekillerini toplayın' talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD uçusu sırasında AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş'u arayarak, milletvekilleri ile istişare toplantısı yapması talimatını verdi.



Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Kurtulmuş, dün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya gelirken Erdoğan'ın talimatlarını şu sözlerle anlattı:



"İLLERE DAHA ÇOK GİDİN"



Bölgelerinize gittiğinizde parti çalışması gibi değil, daha sıcak ve doğal ortamlar oluşturun. İllerinizde daha çok zaman geçirin. Teşkilatta emeği geçen kişilerle gönüldaş olun. Hafta içi 3 gün Meclis'te kalın, diğer günlerde ise mutlaka il ziyaretleri yapın. Evet biliyorum, illere gidiyorsunuz ama resmi toplantılar yapıp dönenler oluyor. Formal değil informal toplantılar yapalım ve bu toplantıları kuvvetlendirelim. Herkesin fikri alınsın.



"KÜSKÜNLERİN GÖNLÜNÜ ALIN"



Kenarda bekleyen partilileri davet edin. Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın. Onların da bilgi ve birikimlerinden mutlaka yararlanmalıyız. Kanaat önderleri ve bölgede sözü geçen isimlerle daha çok bir arada olun. Gençlere ulaşalım.



"ZENGİNLEŞME ARACI OLARAK GÖRMEYİN"



Kongre sürecinde bireysel istekleri olmayan kişilerle yola devam edeceğiz. Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmeyin. Partide ahbap çavuş ilişkisi değil, şehirde tanınan, bilinen, güvenilir, Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle yolumuza devam edeceğiz. Hz. Ömer'in bir ismi de Faruk'tur. Faruk'un da anlamı doğru ile yanlışı ayırabilendir. Bizim de doğru ile yanlışı ayırabilen arkadaşlarla yola çıkmamız lazım.



"CUMHURBAŞKANININ YÜKÜNÜ ALALIM"



Yeni dönem başlayacak, yeni eylemler ile yolumuza devam edeceğiz. Dünyanın dört bir tarafında mücadele veriyoruz, bu yapılan mücadelenin uluslararası siyasete etkisi oluyor. Bu yeni bir dönem Türkiye siyaseti açısından. Cumhurbaşkanı'nın yükünü almamız lazım. Cumhurbaşkanının politikalarını iyi takip etmeliyiz.



"YENİ PARTİ MESAJI"



"İl ziyaretlerinizde partinin eski üyelerine vefa gösterin" diyen Kurtulmuş, bir milletvekilinin yeni partiyle ilgili sorusuna, “Yeni kurulacak partiler değil, bizim partimizin ne yapacağı önemli. Onların ne yaptığını umursamıyoruz" yanıtını verdi. Toplantının ardından miletvekilleri arasında AK Parti Meclis grup yönetiminde değişikliğe gidilebileceği iddiası dillendirildi.

