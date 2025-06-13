Erdoğan: Uluslararası toplum İsrail haydutluğuna artık dur demeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir." dedi.

"APAÇIK BİR PROVOKASYON"

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

