Erdoğan ve Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Osmaniye'ye gidecek

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı nedeniyle birçok şehirde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bu etkinliklerden bazıları da Osmaniye'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anma etkinlikleri için 6 Şubat'ta Osmaniye'de olacak.

Erdoğan ve Bahçeli'nin Osmaniye'de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını da yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, 455 bininci konutun anahtar teslim töreninde Hatay'da bir araya gelmişlerdi.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE 53 BİN 537 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

6 Şubat 2023 tarihinde 11 il büyük deprem felaketini yaşamıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi yaralanmıştı.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katılmıştı.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açmıştı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alınmıştı.