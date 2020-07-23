Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camii'nde inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Öte yandan Ayasofya Camii'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 17:57 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 18:50

Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camii'nde inceleme

İlişkili Haberler

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor

SON DAKİKA: Danıştay Ayasofya kararını açıkladı (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı)

SON DAKİKA: Danıştay Ayasofya kararını açıkladı (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı)

Ayasofya ne zaman müze oldu, Ayasofya ne zaman yapıldı? (Ayasofya tarihi)

Ayasofya ne zaman müze oldu, Ayasofya ne zaman yapıldı? (Ayasofya tarihi)

SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'ya 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldı

SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'ya 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldı

Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yetkililer eşlik etti.

Dört gün önce de Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde son incelemeleri yaptı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi.

CAMİ TABELASI ASILDI

Öte yandan Ayasofya Camii'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

VİDEO: AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...