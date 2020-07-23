Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camii'nde inceleme

Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camii'ne geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yetkililer eşlik etti.



Dört gün önce de Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde son incelemeleri yaptı.



Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi.

CAMİ TABELASI ASILDI

Öte yandan Ayasofya Camii'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

VİDEO: AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI?