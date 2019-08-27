S-400 teslimatı sürerken, Moskova'ya kritik bir ziyaret gerçekleşiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.



MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.



ERDOĞAN: HAVACILIKTA SÖZ SAHİBİ ÜLKE HALİNE GELİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e daveti için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz.

Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 'İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz. Havalimanlarımız Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor.

2.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Temennimizi odur ki, İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı. Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansından TİP Sertifikası aldı. T-129 ATAK helikopterimiz birçok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda mesafe aldık. 5'inci nesil milli muharip uçak projemiz, TF-X gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledik, projede geldiğimiz aşamayı paylaştık.



"RUSYA'DAN BU YIL 6 MİLYON TURİST GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmekte olduğumuz sinerjilerin ikili ilişkilerimizin daha da derinleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum."

PUTİN: KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİMİZ YENİ UFUKLAR AÇACAK

Erdoğan'ın öncesinde söz alan Rusya Devlet Başkanı Putin ise şunları söyledi:

"Rusya'nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak.



Rusya uçak sanayiinin lider ülkelerinden birisi. Uçak sanayiimizin perspektifi uluslararası işbirliğine bağlı. Tasarımcılarımız ve bilimadamlarımız arasında işbirliğimizin daha yoğun olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki fuarımız daha fazla ilgi gören bir alan olsun. Görkemli şovun bir araya geldiği önemli bir fuar. Geleneksel olarak pek çok ülkeden katılımcılar var. Çin Halk Cumhuriyeti, havacılık fuarının ana partneridir."

UÇAK VE HELİKOPTERLERİ İNCELEDİLER

Putin ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.

İlişkili Haberler Erdoğan ve Putin uçakları inceledi

GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI



İki lider açılış konuşmalarının ardından fuar alanını gezecek. Ardından Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilecek baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması beklenen görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.