Soçi'deki İdlib Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısı düzenledi.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Soçi'deki zirve sonrası Türkiye ve Rusya arasında "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Putin, "15-20 kilometrelik silahsızlanma bölgesi kurulacak. 15 Ekim'de ağır silahlar İdlib'den çekilmeye başlayacak" dedi.

PUTİN: 15 EKİMDE AĞIR SİLAHLAR İDLİB'DEN ÇEKİLMEYE BAŞLAYACAK

"Bugün özellikle Suriye'deki çözüm arayışı konularını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Rusya ve Türkiye olarak Suriye'deki krizin çözülmesi ve İdlib'deki durumlarını değerlendirdik. Çok önemli mutabakatlara ulaştık. Rusya'nın endişeleri İdlib'de bulunan savaşçıların saldırı tehlikesini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve 15 Ekim tarihinde silahsızlanma bölgesi 15-20 kilometreye kadar temas hattı üzerinden bir bölge kurma kararı aldık. Nusra o bölgeden çekilecek, muhalif gruplar ağır silahlarıyla birlikte çekilecek."

"Rusya ve Türkiye terörle mücadelede kararlılıklarını teyit ettiler. Bizim düşüncelerimize göre alınan kararların yerine getirilmesi, Suriye'deki sürecin hızlandırılması, Cenevre'deki görüşmelerin hızlanması, Suriye'deki barışa katkı sağlayacaktır."

ERDOĞAN: İDLİB'DE SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGE OLUŞTURULACAK

Putin'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulacak. Muhalifler bulundukları bölgede kalmaya devam edecek. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacaktır"

"Kıymetli dostum Putin'le bu yıl dördüncü kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerektiğinde telefonla fikir teatisinde bulunuyoruz. İşbirliğimiz gelişip güçleniyor. Ticaret hacmimizdeki gelişme sürüyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 33 bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlaması yönündeki beklentimiz devam ediyor. Bu konuda ilgili bakanlıklar çalışmalarına devam ediyor."



"Suriye konusunu Tahran'da ele almıştık. Bugün Tahran'da vardığımız mutabakatı nasıl hayata geçireceğimizi konuşma fırsatı bulduk. İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak konusunda mutabıkız."



"Muhalifler ve rejim arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik. Muhalifler bulundukları alanda kalacak. Radikal grupların söz konusu bölgede faaliyet göstermemesini birlikte sağlayacağız."



"Bu kararla büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Bu görüşmemizde ayrıca Suriye'de varlık gösteren teröristlerin İdlib'de sınırlı olmadığının altını çizdik. PYD ve YPG Suriye'nin geleceğine yönelik en büyük tehdittir. Bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleriyle bu yönde adım attık."

RUSYA SAVUNMA BAKANI'NDAN İDLİB AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak basın toplantısı sonrası hemen açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'de askeri operasyon düzenlenmeyeceğini söyledi.

GÖRÜŞME 1 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 50 dakika süren görüşme sona erdi.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeler yapıldı. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İKİ LİDER GÖRÜŞME ÖNCESİ KISA AÇIKLAMALAR YAPTI

İki lider görüşme öncesi kameraların karşısına geçmişti. Erdoğan, "Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Şu anda dünyanın gözü Soçi'de. Buradan çıkacak ortak bir açıklama bölgeye yeni bir umut getirecek" demişti.

Putin ise, "Görüşeceğimiz çok konu var. Bazıları komplike konular. Bunları hem gözden geçireceğiz hem de bunların çözüm yollarını arayacağız. İlişiklerimiz pozitif bir biçimde gelişiyor, ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından da ilişkilerimiz gelişiyor. Ayrıca geniş çapta uluslararası siyasete yönelik olarak da ilişkilerimiz gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK ETTİ?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi'ye gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

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