Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in baş başa görüşmesi saat 13.28'de başladı.

PUTİN: SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNE YARDIMCI OLACAK

İki lider görüşmenin basına açık kısmında konuştu. Suriye'deki durumun zor olduğuna işaret eden Putin, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" dedi.

Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere de değinerek, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Gerek Türkiye gerekse Rusya, bölgede bulunan tüm ülkelerin çıkarlarına uygun olarak bu bölgedeki tüm sorunların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAREKATA CİDDİ FIRSATLAR SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Erdoğan ve Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN SOÇİ'YE HAREKETİ ÖNCESİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le görüşmek için Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce de Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ''Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz'' dedi.

Şimdiye dek bölgeden çekilen terörist sayısını da açıklayan Erdoğan, ''700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

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