Erdoğan: 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Afrin şehir merkezi tümüyle kontrol altına alınmıştır. Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik. Bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle, istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Bu sabah 8.30 itibariyle Mehmedimiz ÖSO ile beraber Afrin'e girdi. Türk bayrağı ve ÖSO bayrağı direklere çekildi. Neler vardı neler, o tünellerden çıkan silahları gördünüz. Ne oldu işe yaradı mı? 15 Temmuz'da işe yaradı mı? Sınırlarımızdan devamlı bizi taciz ettiler. Devamlı roket atışı yaptılar. Şehitlerimiz gazilerimiz oldu ama netice alamadılar. İnlerine gireceğiz dedik, Cudi'de Gabar'da girdik. Kaçacak delik aradılar Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Bu sabah itibariyle 3 bin 603 teröristi etkisiz hale getirdik.

KÖPRÜNÜN AÇILIŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

1915 Çanakkale Köprüsü bitiş tarihi sözleşmede 2023 sonuydu, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız.