Erdoğan'dan 250 bininci afet konutu teslimine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesinde Azerbaycan'ın desteğiyle yapılanların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutlara ilişkin görüntüler de yer aldı.